Популярний російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну, на яку напала росія, поділився у своєму Instagram рідкісним фото своєї дружини Алли Пугачової. Як відомо, знамените сімейство покинуло рф практично відразу після вторгнення Путіна в Україну. За деякими даними Галкін з Пугачовою і дітьми після втечі з росії оселилися в Ізраїлі.
У своєму мікроблозі артист опублікував фото примадонни, яке зробила їх дочка Ліза. Варто відзначити, що Алла Борисівна на свій вік, а їй вже 73 роки, виглядає просто приголомшливо, і здається, зовсім не збирається старіти. На знімку артистка зображена в просторій кімнаті, вона ніби танцює. Перед камерою Пугачова з'явилася в білому вбранні – футболці, коротких шортах і вільній сорочці, а на її обличчі сяє посмішка.
У підписі до публікації Галкін написав: "Алла очима Лізи. Фотограф Ліза Галкіна". Шанувальники Примадонни тут же почали засипати її компліментами в коментарях до фото: "Алла на висоті, як завжди. Яка світла!", "Наша Алла Борисівна. Любимо всім серцем", "Блін, крута", "Яка шикарна красуня", "Алла Борисівна прекрасно виглядає", "Обожнюємо вас, всю вашу сім'ю!", "Ну красуня!".
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Рф на межі військової катастрофи: Піонтковський розповів про конфлікти путіна з генералами
"Ситуація дуже погана": мер багатотисячного міста закликав українців їхати
Дружина продюсера "Квартал 95" похвалилася, яка вона господиня: "Впевнена, що ваші діти..."
Ворог захопив ще один населений пункт, але отримав відсіч під Лисичанськом: "Змусили відступити"
Нагадаємо, "Біль і злість": Еллерт з "Холостячки" довів до сліз кадром з Маріуполя.
Як повідомляла Politeka, "Стоячи аплодують": Горбунов розповів про історичне рішення на користь України, відео.
Також Politeka писала, що Анна Трінчер з нареченим похвалилися розкішною обновкою, вразивши розмахом: "Вона ідеальна".