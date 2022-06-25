Популярний російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну, на яку напала росія, поділився у своєму Instagram рідкісним фото своєї дружини Алли Пугачової. Як відомо, знамените сімейство покинуло рф практично відразу після вторгнення Путіна в Україну. За деякими даними Галкін з Пугачовою і дітьми після втечі з росії оселилися в Ізраїлі.

У своєму мікроблозі артист опублікував фото примадонни, яке зробила їх дочка Ліза. Варто відзначити, що Алла Борисівна на свій вік, а їй вже 73 роки, виглядає просто приголомшливо, і здається, зовсім не збирається старіти. На знімку артистка зображена в просторій кімнаті, вона ніби танцює. Перед камерою Пугачова з'явилася в білому вбранні – футболці, коротких шортах і вільній сорочці, а на її обличчі сяє посмішка.

У підписі до публікації Галкін написав: "Алла очима Лізи. Фотограф Ліза Галкіна". Шанувальники Примадонни тут же почали засипати її компліментами в коментарях до фото: "Алла на висоті, як завжди. Яка світла!", "Наша Алла Борисівна. Любимо всім серцем", "Блін, крута", "Яка шикарна красуня", "Алла Борисівна прекрасно виглядає", "Обожнюємо вас, всю вашу сім'ю!", "Ну красуня!".

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