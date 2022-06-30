Як пише Politeka.net, Злата Мітчелл – дочка Олі Фреймут, яку телеведуча народила від британця на ім'я Ніл. Нині знаменитість одружена з Володимиром Локотком, якому встигла вже народити двох дітей - сина Валерія та доньку Євдокію. Злата вже 16 років і вона вирушила вчитися рік тому до Лос-Анджелеса. А нещодавно Мітчелл показала свою молоду людину - Оскара.

Не забуває Злата про Інстаграм, де ділиться з фанатами своїми підлітковими пригодами. На цей раз Мітчелл показала ефектні форми, поділившись кадрами в купальнику. Дівчина здивувала формами в купальнику на мотузках.

"З того часу взагалі перестала фотошопити. Я переїхала, і це найвільніше почуття :)", - написала Злата.

Також Мітчелл показала фото зі своїм хлопцем. Але на знімку було видно лише ноги.

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