Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Друзі, я вже вам розповідала, як я люблю спорт. Коли я займаюся, мій фізичний стан покращується. Мені подобаються вправи на витривалість, для мене вони ефективніші. Тому я роблю тренування з високим навантаженням, які дають вибух кардіо", - написала Ганна.

Фанати переглянули ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже приємно бачити! Заряджаю енергією! Буду вдячна за тренування!", "Побачила Ваше відео і побігла на вулицю доки дитина спить робити зарядку. Ви моя мотивація. приємно бачити! Заряджаю енергією! Буду вдячна за тренування!".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" кардинально змінила імідж, показавши результат.

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" похизувалась апетитними талантами на кухні.

А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" засвітила їхнє житло та поділилася одкровенням.