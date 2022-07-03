Відома співачка поділилася відео свого інтерв'ю на радіо, куди прийшла у сміливому образі.

Популярна співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни оселилася у Карпатах, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у мережі повне відео свого інтерв'ю на радіостанції.

Як видно, до студії Ярослава прийшла у вельми відвертому вбранні – на ній чорні модельні штани з розрізами з боків та декоративними ланцюжками, а зверху короткий топік, декольте якого зашнуровано тонкими мотузками. Це вбрання підкреслює струнку фігуру та апетитні форми співачки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Ярослава написала: "SLAVIA у студії". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки, засипаючи її компліментами: "Красуня. Прекрасна", "Вогонь", "Люблю тебе", "Дуже люблю слухати Славію. Добре вміє розповідати, надихає", "Так круто! Вау, ви, Славія, молодець", "Славія - красуня".

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