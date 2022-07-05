Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - успішний український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка зараз одружений з красунею Кристиною, а до цього був 12 років у шлюбі з Оленою Войченко. Володимир із колишньою дружиною виховує двох дітей – Емілію та Евана. Нова дружина Крістіна, як і Остапчук, активно веде Інстаграм, а цього разу поділилася кадрами, хвальнувши стильною цибулею.

На відео Крістіна була у довгій сукні з розрізами, сумочкою та окулярами. Зірка пройшлася, хизнувшись чином, після чого пішла.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Плаття вогонь, колір вогонь, ніжність", "Красуня", "Вам дуже йде, гарне плаття", "Красуня, безперечно".

Нагадаємо, новий скандал між Остапчуком та його колишньою набирає обертів, Войченко знову не змовчала

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука зачарувала жіночним чином у сукні стилю для білизни.

Також Politeka повідомляла, що Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає