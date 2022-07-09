Дружина популярного українського музиканта Сергій Бабкіна Сніжана, яка разом із чоловіком гастролює із концертами на підтримку України, поділилася на своїй сторінці в Instagram незвичайною ідеєю. У дівчини день народження і вона записала відеозвернення, в якому запропонувала не просто привітати її донатами на благодійність, а зробити щось корисне для самих українців.

За словами Сніжани, вона вирішила запустити проект медитації – цілий місяць медитативних практик під її наставництвом. Ідея більше стосується жінок, і Бабкіна уточнила, що працюватиме лише з українками – і тими, хто в Україні та тими, хто за кордоном. При цьому наголосила, що росіянки до участі не допускаються. Вартість курсу на місяць складає 350 гривень.

"У свій День Народження я оголошую про Старту Благодійної Медитативної Місяця. Хочу зробити Вам корисне та приємне за Вашу допомогу, за Ваші донати. Всі зібрані кошти я передам на допомогу Харкову! Щоб дізнатися подробиці та приєднатися, пишіть у Директ. відео. Це зараз супер-важливо!", - написала Сніжана у підписі до відео.

Нагадаємо, "Хочу вам показати": Боржемська зі "Зважені та щасливі" збентежила фотосесією в купальнику.

Як повідомляла Politeka, "З поверненням": "Холостячка" Мішина після місяців за кордоном приїхала до України, фото.

Також Politeka писала, що "Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео.