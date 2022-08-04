Як пише Politeka.net , популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк-9" Микити Добриніна часто стикається з критикою в мережі. Нерідко Даша показує в Інстаграм безліч однакових кадрів та образів, одразу отримуючи різні відповіді з негативом.

Як відомо, щоб приховати зайву вагу, якісь недоліки, як вважає сама Даша, вона багато працює над собою, підбирає різні вбрання і не говорить про якісь конкретні невдоволення. При цьому дівчина на фото намагається підібрати максимально вигідний ракурс, щоб не засвітити зайве.

Тим не менш, деякі пози для фото бентежать шанувальників і здаються їм дещо неприродними. Чи не обходиться і без критики, досить різкою.

«Мені таких людей шкода, щоправда. Бажаю якнайшвидшого одужання. Зате, як позою, вашу увагу звернула» - пише Квіткова.

Даша розповідала раніше про свої проблеми зі спиною після народження сина. Вона не раз скаржилася на серйозні болі та проблеми через які у 24 роки почувається так, «ніби ось-ось розвалиться».

«Була на масажі, мені випрямляли спину. У мене сколіоз, грижа та ще багато всього. Знайшла у Варшаві класний салон, якщо цікаво. Там прямо круто сьогодні розім'яли спину, і можна виправляти також усе, що можна» - пише Квіткова.

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