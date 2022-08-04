На своїй сторінці в Instagram артистка, яка нещодавно переспівала Тіну Кароль, розмістила емоційне відео, на якому вона виконує перекладену пісню "Родной" Лободи.

"Як тобі ця українська версія? ❤️‍🩹 дякую за шалений фідбек! ви топ і мова наша - топ 🔥", — звернулася Цибульська до українців.

Шанувальники в коментарях одноголосно заявили, що версія Ольги значно краща за оригінал у виконанні Світлани Лободи:

"Неймовірно! Набагато сильніше! Як я чекала коли буде бум україномовних пісень! Перекладайте, воно того варте";

"На українській мові ця пісня звучить набагато краще😮";

"Той випадок, коли декілька разів передивилась, щоб зрозуміти шо то за пісня 😂😂 ваш варіант однозначно кращий";

"Крутяк🔥🔥🔥Дуже гарно та влучно";

"Гарно, милозвучно! Думаю, що навіть Лободі сподобається";

"Одразу й не зрозуміла, що за пісня😅 Все наче так і було! Це просто 🔥";

"Все таки українські виконавці можуть співати на рідній мові! Переклад супер, у вашому виконанні звучить дуууже круто)";

"Блін, треба всі пісні перекласти! Це шалено гарно!".

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