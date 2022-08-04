Певица, телеведущая и кума Михаила Хомы (Дзидзьо) Ольга Цибульская перепела на украинском русскоязычный хит Светланы Лободы.

На своей странице в Instagram артистка, недавно перепевшая Тину Кароль, разместила эмоциональное видео, на котором она исполняет переведенную песню "Родной" Лободы.

"Как тебе эта украинская версия? ❤️‍🩹 спасибо за безумный фидбек! вы топ и язык наш - топ 🔥", - обратилась Цибульская к украинцам.

Поклонники в комментариях единогласно заявили, что версия Ольги значительно лучше оригинала в исполнении Светланы Лободы:

"Невероятно! Гораздо сильнее! Как я ждала когда же будет бум украиноязычных песен! Переводите, оно того стоит";

"На украинском языке эта песня звучит гораздо лучше 😮";

"Тот случай, когда несколько раз пересмотрела, чтобы понять что за песня 😂😂 ваш вариант однозначно лучше";

"Крутяк🔥🔥🔥Очень красиво и метко";

"Хорошо, благозвучно! Думаю, что даже Лободе понравится";

"Сразу и не поняла, что за песня 😅 Все как будто так и было! Это просто 🔥";

"Все таки украинские исполнители могут петь на родном языке! Перевод супер, в вашем исполнении звучит очень круто)";

"Блин, надо все песни перевести! Это безумно красиво!".

Ведущая Рамина Эсхакзай также оценила новый образ Цибульской: "Очень крутая прическа 😍".

Напомним, Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.