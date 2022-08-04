На своей странице в Instagram артистка, недавно перепевшая Тину Кароль, разместила эмоциональное видео, на котором она исполняет переведенную песню "Родной" Лободы.
"Как тебе эта украинская версия? ❤️🩹 спасибо за безумный фидбек! вы топ и язык наш - топ 🔥", - обратилась Цибульская к украинцам.
Поклонники в комментариях единогласно заявили, что версия Ольги значительно лучше оригинала в исполнении Светланы Лободы:
"Невероятно! Гораздо сильнее! Как я ждала когда же будет бум украиноязычных песен! Переводите, оно того стоит";
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"На украинском языке эта песня звучит гораздо лучше 😮";
"Тот случай, когда несколько раз пересмотрела, чтобы понять что за песня 😂😂 ваш вариант однозначно лучше";
"Крутяк🔥🔥🔥Очень красиво и метко";
"Хорошо, благозвучно! Думаю, что даже Лободе понравится";
"Сразу и не поняла, что за песня 😅 Все как будто так и было! Это просто 🔥";
"Все таки украинские исполнители могут петь на родном языке! Перевод супер, в вашем исполнении звучит очень круто)";
"Блин, надо все песни перевести! Это безумно красиво!".
Ведущая Рамина Эсхакзай также оценила новый образ Цибульской: "Очень крутая прическа 😍".
Напомним, Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
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