Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Зірка має трьох дітей, але найстарша вже живе окремо. Маша, 19-річна дочка Олени не так часто показує в Інстаграм моменти свого життя, але завжди привертає увагу до себе.

Як відомо, патріотичні татуювання під час війни набувають особливої ​​популярності і зараз не лише артисти показують свої оновлені малюнки на тілах, а ще й їхні діти. Як можна зауважити, загалом уже багато українців займаються українізацією своїх татуювань.

Таку ініціативу підтримала і донька актриси студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія. Спочатку вона показала, як змінила свій напис на тілі російською мовою. На її правій руці була фраза "танцюй". Але зараз вона звучить українською.

А потім дівчина додала ще одне тату - наш тризуб, який утворює слово "воля".

Після народження двійнят Марія переїхала жити на орендовану квартиру від батьків, яку знімала разом із подружкою. Зараз Маші 19 і вона стала справжньою красунею. Дівчина захоплюється танцями, а також веде блог у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться із фанами кадрами зі свого життя.

А на нових кадрах Маша показав як вміє рухатися. Дівчина стала перед телефоном, озирнулася на всі боки і почала танцювати.

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