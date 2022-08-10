Український ресторатор, шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, з якою дівчиною міг би вибудувати стосунки. Про це розповів кухар в інтерв'ю телеведучому Григорію Решетнику для проекту "Як ти?"
Євген Клопотенко також поділився, що шанувальниці пишуть йому постійно. Саме цей божевільний потік заважає йому знайти "ту єдину".
"Мені пишуть дівчата та звуть на побачення, але так нечесно. Вони знають мене, і вже вирішили, що хочуть бути зі мною. А я їх не знаю! Мені заважає популярність у спілкуванні. Треба, щоб з тобою була людина, яка витримуватиме". все це. Хто взагалі зможе витримати цей потік енергії? Мені потрібна та, яка мене постійно підтримуватиме. Але як її знайти?, - зізнався він.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Особливий режим із 11 серпня: де вводиться і що потрібно знати українцям про заборони
"Зробіть ще…": Могилевська показала, як палало в Криму і звернулася до хлопців із ЗСУ
ЗСУ почнуть їх планомірне знищення: росіянам дали час до кінця тижня, що відбувається
"Які ж ви тупі...": улюблениця Вакарчука Соловій повідомила про неприємності у розпал концерту, кадри
За словами Євгена Клопотенка, йому потрібна "сучасна дівчина, яка готова народити дитину".
"Вона повинна розуміти, що я не буду багато часу вдома, я багато працюватиму для України, інших людей. Таким я вже сформований”, – заявив Клопотенко.
Нагадаємо, що Клопотенко закликав українців приєднатися до важливого флешмобу заради ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко дав українцям незвичайну пораду щодо поїдання кавуна.
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко здивував раптовим луком на прогулянці.