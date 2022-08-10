Шеф-кухар та переможець проекту "МайстерШеф" Євген Клопотенко в інтерв'ю телеведучому Григорію Решетнику у новому проекті СТБ "Як ти?" відкрив завісу свого особистого життя.

Український ресторатор, шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, з якою дівчиною міг би вибудувати стосунки. Про це розповів кухар в інтерв'ю телеведучому Григорію Решетнику для проекту "Як ти?"



Євген Клопотенко також поділився, що шанувальниці пишуть йому постійно. Саме цей божевільний потік заважає йому знайти "ту єдину".

"Мені пишуть дівчата та звуть на побачення, але так нечесно. Вони знають мене, і вже вирішили, що хочуть бути зі мною. А я їх не знаю! Мені заважає популярність у спілкуванні. Треба, щоб з тобою була людина, яка витримуватиме". все це. Хто взагалі зможе витримати цей потік енергії? Мені потрібна та, яка мене постійно підтримуватиме. Але як її знайти?, - зізнався він.

За словами Євгена Клопотенка, йому потрібна "сучасна дівчина, яка готова народити дитину".

"Вона повинна розуміти, що я не буду багато часу вдома, я багато працюватиму для України, інших людей. Таким я вже сформований”, – заявив Клопотенко.

Нагадаємо, що Клопотенко закликав українців приєднатися до важливого флешмобу заради ЗСУ.

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