Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як насолоджується відпочинком у Туреччині, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця "Холостяка" з Микитою Добриніним. Пара після проекту одружилася та виховує сина Лева, який з'явився минулого року. А зараз Квіткова відлетіла на відпочинок до Туреччини, звідки поділилася новими фото у своєму блозі.

"Туреччина 2022 року.

на моєму тілі два патріотичні татуювання, а сукня – українська вишиванка.

там, де зустрічаються два світи. я посміхаюся, отримуючи питання: звідки сукня?", - написала Даша.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі:

"Добре відпочиває, поки в Україні триває війна?", "Розкажіть про публіку, будь ласка) чи сахаються вас росіяни, чуючи укр мову? Чи дізнаються вас наші сусіди? Чи підходять із запитаннями? )", "Такі гарні пальці на ногах", "Даша, остання фраза, ти як завжди на висоті".

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