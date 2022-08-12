Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка після початку повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь на підтримку українців разом із Ольгою Мартинівською, а також пише книгу про українську кухню. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Ярославський зробив селфі, показуючи зміни у зовнішності. Як можна побачити, у Володимира галузі вуса і він їх закрутив, як Сальвадор Далі. Але до ідеальної подібності ще далеко.

"Ще трохи і буду із закрученими вусами", - написав Ярославський під селфі у сторіс Інстаграм.

Повідомлялося, що Володимир Ярославський опублікувала фото з Парижа, де була з Ольгою Мартинівською. Пара була організаторами благодійної вечері, де виступала Тіна Кароль, завдяки чому вдалося зібрати мільйони гривень. І Володимир вирішив показати спільне фото із Ольгою під час організації вечора, поділившись знімком в Інстаграм.

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