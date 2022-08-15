57-річна знаменитість разом зі своєю старшою дочкою часто дивує образами та нерідко інтригує шанувальників схожістю на кадри зблизька.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи сейчас редко сотрудничает с модными домами, тогда как ее 17-летня дочь уже находится в центре внимания и нередко веселит кадрами. Впервые выйдя на красную дорожку с мамой, девушка получила множество комплиментов и приглшений на рекламные съемки в качестве модели.

Сейчас девушка активно сотрудничает с дизайнерами и Деву нередко можно увидеть в самых трендовых нарядах. Мама Кассель-младшей же приходит на съемки и поддерживает дочь. Именно поэтому в социальных сетях нередко можно увидеть, как дочь и мать сравнивают.

"О, це правда виглядає так добре; мені здається, вони немов близнюки в часі, якось не дивно; я закохаюся в це волосся, сама досконалість; мені подобається, так схоже; час нагородив" - пишуть у мережі.

Модель та актриса Моніка Беллуччі також сміливо заявляє про бажання старіти природно, а тому відмовилася від строгих дієт і не почала ховати зморшки під уколами краси.

Шанувальники Моніки у свою чергу вирішили показати цілу добірку кадрів із Беллуччі останнім часом. На фото артистка виглядає природно, але навіть макіяжем не приховати вікових змін.

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