Популярна українська журналістка та блогер Раміна Есхакзай взяла інтерв'ю у одіозної Ірини Фаріон, яку виклала на своєму ютуб-каналі.
Після цього на Раміну обрушилася вона хейта, чому інтерв'ю з затятою захисницею української мови підписано не державною мовою.
Блогеша поспішила пояснити, що вся річ у налаштуваннях самого ютуба. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.
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«Шановні, хочу навчити вас користуватися налаштуваннями ютубу, щоб було менше хейту.Якщо ви хочете мати ютуб виключно державною мовою (назви відео та опис), вам потрібно змінити налаштування в самому юутбі. Заходимо в обліковий запис і міняємо. Тепер у вас тексти на ютуб будуть українською ☺️ ⠀ У кого не обрана мова, буде та, яку ви обирали при реєстрації. Якщо це російська, то назви відео та опис будуть російською або мовою, якою написав автор. Особисто я додаю опис, таймкоди та назву відео як російською, так і українською. Іноді буває англійською. Щоб охопити ширшу аудиторію», – пояснила Раміна.
Журналістка закликала українців не розганяти зраду, а цінувати чужу працю, час та старання. ⠀
"Підтримайте блогера лайком, підпискою, приємним коментарем, а не безпідставним хейтом", - закликала вона.
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