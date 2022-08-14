Рамина Эсхакзай едва не вляпалась в скандал после интервью с ярой защитницей украинского языка

Популярная украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай взяла интервью у одиозной Ирины Фарион, которое выложила на своем ютуб-канале.

После этого на Рамину обрушилась вона хейта, почему интервью с ярой защитницей украинского языка подписано не государственным языком.

Блогеша поспешила объяснить, что всё дело в настройках самого ютуба. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.

« Уважаемые, хочу научить вас пользоваться настройками ютуба, чтобы было меньше хейта. Если вы хотите иметь ютуб исключительно на государственном языке (названия видео и описание), вам нужно изменить настройки в самом юутбе. Заходим в аккаунт и меняем. Теперь у вас тексты на ютуб будут на украинском ☺️ ⠀ У кого не выбран язык, будет тот, который вы выбирали при регистрации. Если это русский, то названия видео и описание будут на русском или языке, на котором написал автор. Лично я добавляю описание, таймкоды и название видео как на русском, так и на украинском. Иногда бывает на английском. Чтобы охватить более широкую аудиторию», - объяснила Рамина.

Журналистка призвала украинцев не разгонять зраду, а ценить чужой труд, время и старания. ⠀

«Поддержите блоггера лайком, подпиской, приятным комментарием, а не безосновательным хейтом», - призвала она.

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