Як пише Politeka.net, під час війни український музикант Сергій Бабкін переробив знамениту пісню гурту 5'Nizza «Я солдат». Тепер вона звучить українською. Оновлену версію хіта Бабкін розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі.

«Це справді особлива пісня, яка досі є візитною карткою гурту 5'Nizza, всі її знають. Це композиція, яка через певні проміжки часу знову дається взнаки, повертається якоюсь іншою гранню, і ми на неї по-іншому дивимося і відчуваємо », – зазначив музикант.

Українці у захваті, що можуть слухати легендарну пісню рідною мовою.

«Геніально»,

«Сергій Бабкін ❤️❤️❤️👏👏👏🔥🔥🔥 Я слухала в Харкові ще в 5-Ніцці!»,

«Аж мурашки побігли!»,

«Я вірю у вас та в Україну»,

«Набагато краще звучить ця пісня рідною мовою. Кожне слово пробирає до мурашок », – пишуть у мережі.