Як пише Politeka.net, під час війни український музикант Сергій Бабкін переробив знамениту пісню гурту 5'Nizza «Я солдат». Тепер вона звучить українською. Оновлену версію хіта Бабкін розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі.
«Це справді особлива пісня, яка досі є візитною карткою гурту 5'Nizza, всі її знають. Це композиція, яка через певні проміжки часу знову дається взнаки, повертається якоюсь іншою гранню, і ми на неї по-іншому дивимося і відчуваємо », – зазначив музикант.
Українці у захваті, що можуть слухати легендарну пісню рідною мовою.
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«Геніально»,
«Сергій Бабкін ❤️❤️❤️👏👏👏🔥🔥🔥 Я слухала в Харкові ще в 5-Ніцці!»,
«Аж мурашки побігли!»,
«Я вірю у вас та в Україну»,
«Набагато краще звучить ця пісня рідною мовою. Кожне слово пробирає до мурашок », – пишуть у мережі.
Нагадаємо, що Бабкін показав молодшого сина, який безупинно співає українську пісню, відео.
Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін після ракетних атак росії звернувся до її керівництва та солдатів.
Також Politeka писала, що зарослий Бабкін здивував виглядом без футболки зі своїм скарбом.