Як пише Politeka.net , Оля Фреймут – відома українська телеведуча. Зірка виховує трьох дітей – Злату Мічелл, яку народила від британця Ніла, а також Євдокію та Валерія, яких народила від поточного чоловіка Володимира Локотка. Старша дочка вже виросла і стала справжньою красунею, а торік вирушила вчитися до Лос-Анджелесу, США. А нещодавно Злата показала світові свого хлопця, якого звати Оскар.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Мітчелл поділилася фото, де позувала поряд зі своїм хлопцем. Оскар зробив селфі, коли дочка Фреймут пригорнулася до бойфренда.

До того ми писали, що Злата поскаржилася на зламаний телефон.

"Забавний факт: під час моєї поїздки додому до Великобританії у мене зламався телефон, так що все, що я маю, це інста-історії, які я публікувала з поїздки. Щоб тримати вас в курсі, все, що вам потрібно знати про те , як я їду в Шотландію та Англію, щоб возз'єднатися зі своєю родиною, перш ніж переїхати до США”.

Нагадаємо, 16-річна дочка Фреймут хизнулася своєю розкішшю в топіці та міні-спідниці

А ще Politeka повідомляла, що 16-річна донька Фреймут ледве втиснула свою гордість у вузенький топік.

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