Переможниця та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська разом з донькою вирішила поки не повертатися в Україну.

Ольга сама виховує доньку Віру, яка народилася в 2016 році. Мартиновська та батько дівчинки Іван Кобець познайомилися в київському ресторані, де разом працювали. В 2015 вони одружилися, але шлюб тривав недовго, вже на початку 2020 року вони офіційно розлучилися.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділилася серйозним рішенням.

"Поки є хоч мінімальний ризик і ймовірність потрапити під вибух, поки немає спокою в місці, де всім серцем так хочеться бути… я не дозволю собі повернутися і бути. Поки вона не може себе захистити, поки не може приймати рішення, поки не може відповідати за себе - я не можу дозволити собі повернутися…", — зізнається Мартиновська.

Зірка "Майстер Шеф" додала, що при цьому вона та Віра мріють повернутися на батьківщину.

"Коли я тільки допускаю в найжахливіших кошмарах, що можу піти на роботу, лишити її вдома чи в школі і…. не дай Боже втратити, бо той вирішить випустити ракету саме туди …. для чого тоді жити ? для чого це все? Не буде сенсу! І стільки таких мам, які вагаються, які не знають, як краще, де краще…Як ви приймаєте рішення? Діліться! Бо серце моє розбите, як ніколи♥️", — звернулася Ольга до шанувальників.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.

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