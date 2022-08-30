Переможець "Холостяки" Олександр Еллерт показав, як його критикують через те, що він виїхав до США.

Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт – відомий український шоумен. Зірка вирішила піти на проект "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Олександру вдалося перемогти на шоу, але побудувати довгі та міцні стосунки парі не вдалося. А після початку війни стало відомо, що Еллерт разом із Мішиною проводив час на Буковелі. Після цього Олександр вирішив поїхати до Каліфорнії, США. Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила показати, як його критикують через те, що він покинув Україну.

"Окопи копати це той самий спорт і всім корисно", - написав один фанат.

"Нехай іде дітей захищає в Україні для яких, як ти сказала, я ширвжиток продаю", - написав ще одна фанатка.

Після цього Еллерт вирішив згладити конфлікт і навіть запропонував безкоштовну рекламу у своєму інстаграмі для хейтерки. Але вона відмовилася від такого і сказала, що допомога потрібна армії, а не їй.

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