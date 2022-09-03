Переможниця та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська згадала про своє дитинство та пошкодувала українських дітей.

Як пише Politeka.net, відома українська шеф-кухар, а також суддя "Майстер Шеф" з початку повномасштабної війни в Україні з дочкою переїхала жити до Європи.

Нещодавно Ольга Мартиновська відзначила день народження, їй виповнилося 33 роки.

З цієї нагоди, у своєму Insta-сторісі Мартиновська показала архівні кадри, а також поділилася спогадами про дитинство.

«Це мій тато Петро стер пилюку зі старих сімейних альбомів, якось змонтував видосик і довів мене істеричних сліз…ці щоки такими красивими зараз мені здаються…і мама така молода і немає війни», - повідомила українка.

Ольга розповіла, що в неї було справжнісіньке сільське та безтурботне дитинство.

І відразу згадала про українських дітей, яких позбавили дитинства російські військові, які прийшли з війною на нашу землю.

«Я представляючи наших дітей українців, які через 10,20, 30… років розглядатимуть свої дитячі фото… зовсім інші. У підвалах, у розгромлених будинках, у бігах, на могилах батьків…», - засмучено розповіла Мартиновська.

Нагадаємо, Мартиновській з "Майстер Шеф" знадобилася допомога лікарів, стали відомі подробиці

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відкрита про цинізм європейців.

Також Politeka писала, що Мартиновська із "Майстер Шеф" зізналася, чому вирішила залишитися за кордоном.