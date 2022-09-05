"Холостячка" Огневич кокетливо похвалилася, з ким зараз проводить свої вечори: "Був вибір..."

Популярна співачка, артистка Злата Огнєвіч вирішила розповісти після зйомок, які й у неї насичені будні бувають.

Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостяк" Злата Огневич активно спілкується із шанувальниками в Інстаграм. Також артистка часто розповідає про плани на майбутнє, свою творчість та допомогу постраждалим українцям.

Злата залишається вдома у Києві і не втікала з країни, як багато інших зірок. Більше того, артистка постійно проводить благодійні концерти та розповідає про важливість допомоги для наших захисників.

У вільний час співачка намагається приділити увагу близьким, проводить час із друзями та розповідає про плани на вечір. При цьому тему особистих відносин Злата публічно не порушує.

«Друзі покликали на смачну вечерю. Переді мною був вибір: змити все після зйомок і не встигнути чи поїхати. І так, що я обрала? – пише Злата.

Також Злата виклала у своєму мікроблозі чарівне фото та поділилася планами на день, а також дала повчання фоловерам:

"Лети, Аист, птах вільний. PS Я біжу на зйомки, їх дві сьогодні. А ви, тим часом, зайдіть на YouTube і подивіться нове відео".

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