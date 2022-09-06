Нещодавно співачка Злата Огневич презентувала пісню та кліп під назвою "Лелека", де головним героєм став Даніель Салем.

Українська співачка Злата Огневич відвідала "Сніданок з 1+1" із презентацією нової пісні "Лелека". У кліпі співачки та героїні шоу "Холостячка" на пісню "Лелека" знявся телеведучий Даніель Салем, який зараз захищає Україну у зоні бойових дій у складі ЗСУ. Вона розповіла про це докладніше.

Злата Огневич розповіла, що Даніель Салем мав дуже мало часу, проте він погодився приїхати, коли почув, що історія буде присвячена українським жінкам і розповість історію сім'ї.

"Я розповіла, що цим проектом ми підтримаємо наших дівчат та жінок. Адже ми збираємо кошти у фонд, який допомагає жінкам, які постраждали від війни. І Даніель погодився, сам приїхав на зйомки, хоча у нього було дуже мало вільного часу", згадала співачка. .

Злата Огневич також розповіла, що Даніель Салем приїхав і знявся, а вже поїхав у ніч одразу до зони бойових дій. Співачка дуже вдячна йому за це.

"Я йому дуже вдячна за роботу і коли скінчиться війна, я дуже хочу, щоб він зіграв у справжньому великому драматичному кіно. Тому що таких акторів дуже мало", - додала вона.

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