Світлана Лобода також додала, що досі отримує кілька листів від фанатів з росії.

Відома українська співачка Світлана Лобода зізналася, що після 24 лютого активно писала всім своїм знайомим у Росії, сподіваючись достукатися хоч би до когось із них. Про те, як вони відреагували на її листи і кадри про артистку, що твориться в Україні, розповіла в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Катерині Гордєєвій для її YouTube-каналу .

Артистка зізналася, що її спроби не увінчалися успіхом і тоді артистка зрозуміла, що кожна людина зробила свій вибір – підтримувати чи не підтримувати агресивну війну.

"Я писала всім повідомлення, надсилала відео, просила побачити все, що відбувається. Потім я зрозуміла, що дарма це роблю. Це все не спрацює. Кожен мав свій вибір. З 24 лютого кожен зробив вибір, а до когось звертатися - було марно... Я була вкрай здивована, що більшість Росії дійсно підтримують війну і ті вбивства, які зараз відбуваються в Україні», – прокоментувала Світлана Лобода .

Світлана Лобода також додала, що досі отримує кілька листів від фанатів з росії, які запевняють, що не підтримують війну і путінський режим, проте не можуть нічого зробити і дуже бояться покарання.

Нагадаємо, що Лобода не могла публічно засуджувати події росії, співачка зробила зізнання.

Як повідомляла Politeka, Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Також Politeka писала, що Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську.



