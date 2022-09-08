У березні одна з найкрасивіших і гармонійних пар українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення через 11 років стосунків, понад шість із яких зірки були у шлюбі. У
"Ми розуміли, що ми друзі. Ми розуміли це, але все одно хотілося спробувати ще. Нам дуже добре жилося, але воно вже не працює, як чоловік та дружина", - пояснила Дорофєєва. Коментуючи роман із Кацуріним, артистка повідомила, що вони "просто закохалися".
Проте українці не повірили у щирість таких заяв. Свої коментарі вони лишають під інтерв'ю.
«Навіть якщо стосунки із чоловіком вичерпали себе. Це не привід руйнувати сім'ю друзів. Нічого окрім огиди Надя не викликає зараз»,
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«Ну чому ні слова від душі, тільки те, що потрібно втюхати, гра, гра, гра, все для кар'єри»,
"Так мені подобалася Надя, але зараз щось з нею не так. Немає тої щирості, того відчуття радості якій вона випромінювала, немає відданості своїм фанам, ще до війни вона змінилася. Я не хейтер, я була її фанаткою, а зараз ні",
«Дуже багато кривляння! Раджу пильніше поглянути на себе і не перебільшувати свою творчість і зовнішні дані»,
«Надя все ніяк не подорослішає»,
«Ніколи мені як людина не подобалася, і тим більше зараз»,
«Така штучна:((((( у всіх сенсах:(((( нова пісня - смузи з кількох популярних мелодій...даремно витрачені кошти:)((((і, взагалі, ця співачка, це для мене, стала токсичної),
«Хтось був написав про ці дві сім'ї, що вони "свінгери", ви знаєте воно, напевно, так і є»,
"Не вірю жодному слову, якось не виглядає щиро взагалі", - пишуть у мережі.