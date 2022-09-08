Співачка Надя Дорофєєва пояснила, чому розірвала стосунки із Дантесом, але українці їй не повірили.

У березні одна з найкрасивіших і гармонійних пар українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення через 11 років стосунків, понад шість із яких зірки були у шлюбі. У інтерв'ю ЖВЛ , який вийшов на українському каналі артистка вперше розповіла, чому розірвала стосунки з чоловіком

"Ми розуміли, що ми друзі. Ми розуміли це, але все одно хотілося спробувати ще. Нам дуже добре жилося, але воно вже не працює, як чоловік та дружина", - пояснила Дорофєєва. Коментуючи роман із Кацуріним, артистка повідомила, що вони "просто закохалися".

Проте українці не повірили у щирість таких заяв. Свої коментарі вони лишають під інтерв'ю.

«Навіть якщо стосунки із чоловіком вичерпали себе. Це не привід руйнувати сім'ю друзів. Нічого окрім огиди Надя не викликає зараз»,

«Ну чому ні слова від душі, тільки те, що потрібно втюхати, гра, гра, гра, все для кар'єри»,

"Так мені подобалася Надя, але зараз щось з нею не так. Немає тої щирості, того відчуття радості якій вона випромінювала, немає відданості своїм фанам, ще до війни вона змінилася. Я не хейтер, я була її фанаткою, а зараз ні",

«Дуже багато кривляння! Раджу пильніше поглянути на себе і не перебільшувати свою творчість і зовнішні дані»,

«Надя все ніяк не подорослішає»,

«Ніколи мені як людина не подобалася, і тим більше зараз»,

«Така штучна:((((( у всіх сенсах:(((( нова пісня - смузи з кількох популярних мелодій...даремно витрачені кошти:)((((і, взагалі, ця співачка, це для мене, стала токсичної),

«Хтось був написав про ці дві сім'ї, що вони "свінгери", ви знаєте воно, напевно, так і є»,

"Не вірю жодному слову, якось не виглядає щиро взагалі", - пишуть у мережі.