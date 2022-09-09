Популярна українська телеведуча, блогер та волонтер Леся Нікітюк, яка з початку війни облаштувала притулок для переселенців у рідному Хмельницькому, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала кадри із відвідин дитячої лікарні у Дніпрі.
Як видно на кадрах у сторіс, Леся поспілкувалася з дітьми та волонтерами – дитячими клоунами, які навідуються до маленьких пацієнтів.
"У дитячій лікарні Дніпра дітки одужують швидше, бо щодня до них приходять Мандаринка та Шоколадка. Дівчата, волонтери-клоуни. Щодня заходять у палати до діток, він граються з дітьми, співають з ними пісні, викликають усмішку, навіть якщо сильно Боляче. Дякую вам", - підписала сторіс Леся, на яких знята з дівчатами-клоунами.
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Також телеведуча показала відео, як спілкувалася із маленькими шанувальниками-пацієнтами лікарні.
"Діти війни... Які вони?" Сміливі, хоч трохи налякані. У душі болить, але вони посміхаються. Неповнолітні, але вже такі дорослі", – підписала Нікітюк ще одну сторіс.
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