Відома телеведуча Леся Нікітюк зворушила кадрами з дитячої лікарні у Дніпрі, де зустрілася з маленькими пацієнтами.

Популярна українська телеведуча, блогер та волонтер Леся Нікітюк, яка з початку війни облаштувала притулок для переселенців у рідному Хмельницькому, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала кадри із відвідин дитячої лікарні у Дніпрі.

Як видно на кадрах у сторіс, Леся поспілкувалася з дітьми та волонтерами – дитячими клоунами, які навідуються до маленьких пацієнтів.

"У дитячій лікарні Дніпра дітки одужують швидше, бо щодня до них приходять Мандаринка та Шоколадка. Дівчата, волонтери-клоуни. Щодня заходять у палати до діток, він граються з дітьми, співають з ними пісні, викликають усмішку, навіть якщо сильно Боляче. Дякую вам", - підписала сторіс Леся, на яких знята з дівчатами-клоунами.

Також телеведуча показала відео, як спілкувалася із маленькими шанувальниками-пацієнтами лікарні.

"Діти війни... Які вони?" Сміливі, хоч трохи налякані. У душі болить, але вони посміхаються. Неповнолітні, але вже такі дорослі", – підписала Нікітюк ще одну сторіс.

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