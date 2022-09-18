Популярна артистка Дженніфер Лопес знялася в рекламі трендового вбрання і не стала приховувати помолодшале обличчя.

53-річна Дженніфер Лопес активно показує в Інстаграм, як займається своїм брендом косметики, рекламує трендовий одяг та вражає цікавими образами. Примітно, що виконавиця після весілля почала більше часу приділяти своїм вбранням.

У дизайнерському костюмі Лопес похвалилася молодим чином, як і двадцять років тому. Причому наголосила артистка також і на свою шкіру без зморшок.

У шкіряному вбранні зірка покрасувалася зухваліше і стала приховувати, що їй подобається хвалебное увагу:

«Королева; Наша улюблена іконка 💖; Краса така лялькова 😍; гарний костюм хх; @jlo моя улюблена латиноамериканка 🔥; Дивно 😍👏; Скучила за тобою❤️❤️; Люблю тебе бебі❤️; Джен, ти є і завжди будеш для мене такою талановитою, чудовою та красивою жінкою. 💖; Подивіться на цю посмішку 🥰🥰; Зачаровує 😍😍» - пишуть фанати.

Шанувальники підтримують Дженніфер і завжди залишають захоплені коментарі, особливо вихваляють фанати одяг Лопес, який показує, наскільки хороша шкіра у артистки без жодних підтяжок.

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