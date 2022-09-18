Дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" Лілія, яка з початку війни мовчала і навіть не засудила те, що відбувається в Україні, вперше вийшла на зв'язок.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист та суддя проекту "Танці зі зірками". Зірка після початку війни виїхав з України разом із сім'єю і досі не з'являвся в Україні. А його дружина Ліля взагалі перестала вести свою сторінку в Інстаграм і навіть не опублікувала пост засуджує війну. Але зрештою дружина Влада все ж таки зважилася вийти на зв'язок, опублікувавши нові сторис у своєму блозі.

"Після заходу сонця Сонця обов'язково приходить ранок. Думала про вас постійно. Сумувала... Але всередині була лише порожнеча і розгубленість. Але розуміла, що повинна повернутися сюди з енергією, яку можу передати вам", - написала Лілія.

"Люблю та ціную кожного з вас. Бачу всі ваші реакції та повідомлення. Тепліє на душі. Стільки всього сталося за цей час... У кожного з нас. Ви моє натхнення", - написала Лілія на другому сторісі.

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