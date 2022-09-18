Зірка "Дизель шоу" Олександр Бережок та його дружина Альона відзначили 10 річницю шлюбу, а разом вони вже 12 років.

Олександр та Альона познайомилися на одному заході, де він був ведучим, а вона — організатором. Яскрава брюнетка одразу впала в око чоловіку, і той без вагань запросив її на свій день народження, що був наступного дня, але Альона проігнорувала запрошення. Але від долі не втечеш, згодом пара все ж зустрілася й усе закрутилося.

Зараз пара вже 10 років щасливо живе в шлюбі та виховує трьох прекрасних дітей.

"10 років у шлюбі та 12 років разом. Ми так рахуємо. Ще ми суміщали святкування з днем народження старшого сина Гліба, бо він народився 13 вересня. У нас завжди була традиція в цей день кудись їхати. Але зараз трохи не до подорожей за кордон. Можливо, поїдемо в Карпати. Та головне, що знаю точно, — ми будемо всі разом", — розповідає Бережок.

Шанувальники та друзі зірки "Дизель шоу" засипали пару привітаннями:

"Саньочок та Оленка, вітаю вас з річницею родини та річницею сина! Кохайте один одного щодня сильніше, ніж учора. Гірко!",

"Миру і довгих років життя родині❤️"Дизель-шоу"- як одна велика сім'я, яка існує для того, щоб Україна продовжувала ЖИТИ.Дякую, що ви є🙏",

"Вітаю! Класно виглядаєте разом. Дай бог здоров'я та миру вам та вашим діткам!".

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