Як пише Politeka.net , Оля Фреймут – відома українська телеведуча. Знаменитість виховує трьох дітей – Валерія та Євдокію, яких народила від поточного чоловіка Володимира Локотка, а також доньку Злату Мітчелл, яку народила від британця Ніла. Златі зараз 16 років і вона вирушила вчитися в Лос-Анджелесі. А після цього Мітчелл розповіла про свого молодого чоловіка - Оскара. А зараз дочка Фреймут знаходиться у Лондоні, звідки поділилася новим відео у своєму блозі Інстаграм.

На кадрах Злата була в підземці та фарбувала губи, доки себе знімала. Зірка була у шкіряній куртці та стильних окулярах.

"Лондон нав'язав мені свій хаос, і тепер я сумую за злетами та падіннями цих кількох тижнів", - написала Злата.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вогонь", "я вкраду ці сонцезахисні окуляри".

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