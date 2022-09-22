Як пишете Politeka.net , Євген Кот – відомий український танцюрист, а також переможець шоу "Україна має талант". Євгеній також судив проект "Україна має талант", у якому переміг 14-річний підліток Артем Фесько. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А днями від Євгена поїхала дружина кілька тижнів. Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться найцікавішим.

А цього разу зірка показав, чим займається вдома, доки його дружина у від'їзді.

"Усім привіт. Поки Наташі немає, я тут удома на господарстві. Сам собі готую, сам собі прибираю, коротше – щось таке роблю. Ось мій помічник, їздить щось там, прибирає, щоби тут не було ніякого сміття. А ще я собі вирішив сніданок приготувати. Але щось пішло не за планом. Тому що взяв ту ж сковорідку, на якій готує Наталка, спеціально вона для яєць. Щось воно коротше почало прилипати, незрозуміло чому, воно таке вийшло" сказав Євген.

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