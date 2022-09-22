Співачка Оля Полякова показала себе та розповіла про росіян, які накинулися на неї.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з окупаційними військами. А після 24 лютого Оля вирушила на гастролі, де збирала гроші для України. Не забуває Полякова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Оля поділилася кадрами, де розповіла про росіян, які набігли до неї на личку.

"Деякі росіяни мені пишуть: "Що ти така злісна, ти множиш ненависть, за що ти росіян ненавидиш." бомбосховища, побігайте, поживіть під бомбами, втратите рідних, близьких... Втратьте будинок, втратите своє звичне життя. Я подивлюся, якими ви будете добренькими", - сказала Оля Полякова.

Після цього Полякова вирішила запитати, чи буде революція у Росії через мобілізацію майбутніх добрив України, яку оголосив президент путін.

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А ще Politeka повідомляла, що Полякова знайшла спосіб знищення росіян, Єфросиніна її зупинила.

Також Politeka писала, що Полякова, яка залишилася без заробітку, хотіла продати мамину квартиру, щоб відкрити кіоск.