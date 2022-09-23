Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк" та "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Крістіні, яка йому народила трьох синів. При цьому пара не збирається на цьому зупинятись і неодноразово повідомляла, що мріє ще мінімум про одну дочку. Не забуває дружина Решетника і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася фото, де позувала у сукні поряд із чоловіком, який був у вишиванці. Також зірка поділилася ще одним фото у публікації, де була вже одна.

"Створіть життя, в якому вам не терпиться прокинутися", - написала дружина Решетника.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Ви моє натхнення", "Вогонь".

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