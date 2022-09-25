Як пише Politeka.net , на своїй сторінці в Instagram вокалістка, яка виступає під ім'ям AIDA, вирішила показати цікаве відео. Заінтригувавши фанатів новою піснею, артистка заспівала уривок з нової композиції, запропонувавши шанувальникам приєднатися і спробувати її переспівати.

«Чекаю ваші рілси і тиктоки» - написала Аїда і показала також, як у звичайному образі співає на камеру, щоб привернути увагу. Артистка попросила творчість відзначати її ім'ям, щоб вона змогла показати найкраще.

«Amazing ❤; Bravo! 🇺🇦; Beautiful voice🤩💜; вау, мені подобається!; Красиво; Baby skin; Ви amazing. Такий гарний голос. 🇦🇺; Моє кохання; яка чарівна красуня; ти мене дуже вразила, дякую так тримати» - відповідають у мережі.

Ніколайчук на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 54 тисячі передплатників, регулярно радує шанувальників не лише своєю творчістю, а й красою.

Артистка зараз активно готується до нового релізу і незабаром випустить кліп та пісню під назвою "Ліхтар". На цей раз, щоб підігріти інтерес публіки до майбутньої прем'єри, співачка поділилася ефектним фото, на якому позує на тлі мальовничого озера.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

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