Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вирішила піти стопами зіркової мами і стати співачкою. А цього року Маша вступила на навчання до Лондона. Також співачка-початківець активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим. Цього разу знаменитість опублікувала кадри, де показала стильний образ.

На кадрах Маша була в стильних окулярах, з нашийником на шиї та стильному капелюшку. Образ зірка доповнила стильними сережками.



Повідомлялося, що Маша розповіла про повіт із України.

"Цей день народження особливий я покинула весь свій будинок, друзів, групу і навіть собаку (ми тікали з квартири, а вона була на дачі, а туди їхати було небезпечно) і це може звучати, як сумний піст, але ні, бачачи, як самовіддано б'ється наша українська армія, як люди згуртувалися, як усі допомагають один одному, я знаю що ми обов'язково переможемо, тому що правда на нашому боці, тому що ми на Нашій Землі і я незабаром відсвяткую свій день Народження, зі своїми близькими друзями та собакою", - написала Маша.

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