Популярна актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася про те, що допомагає тримати себе в тонусі.

Як пише Politeka.net , українська актриса Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі та любить розповідати про себе, а також ділитися цікавими історіями з життя. Цього разу артистка вирішила докладніше поговорити про користь планування та системного життя.

«На жаль, більшість людей не розуміють важливості і ставляться до цього не так серйозно. І в мене спочатку була така ж історія, поки мені не розплющили очі. Системність – це все наше життя. Вона складається з побуту, відносин, суспільства, держави.

І це системно впливає на вас через різні системи комунікації. І якщо вас щось не влаштовує і ви хочете змінити своє життя, це теж треба робити системно на поліпшення якості. Інакше ваші зусилля будуть неефективними», - каже Мішина.

У розділі Instagram-Stories Мішина вирішила показати свої ранкові ритуали та козирнула своє чудовою підтягнутою фігурою.

"Зараз зроблю всі ранкові ритуали і заряджу вас, щоб ваш тиждень почався з чогось нового та корисного", - повідомила актриса.

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