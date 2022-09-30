Останнім часом артистка регулярно їздить різними країнами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на потреби постраждалих від вторгнення рф. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лижичко розповіла, що приїхала до Бельгії, та назвала мету свого візиту.

"Я у Антверпені. Тут зараз проходить Antwerpen Fashion Weekend 2022, в рамках якого відбудеться спеціальна подія, присвячена Україні із збором коштів на протезування постраждалих від російської агресії українських дітей! 💔🧸", — повідомила Руслана та запросила шанувальників на свій виступ, який відбудеться цієї неділі, 2 жовтня.

Українці в коментарях підтримали артистку: "Слава Україні! дякуємо за підтримку на сьогоднішньому вечорі! А також за запальні танці!", "Дякуємо за те, що ви робите для України. 💙💛".

А напередодні Лижичко їздила до німеччини, де в Гамбурзі відвідала саміт з питань енергетики.

"Вчора у рамках глобального саміту Wind Energy Hamburg 2022 в Hamburg Messe und Congress проголосили про глобальну ініціативу RenewDay for Ukrainе, щоби об'єднати світ довколо того, що енергія не має бути зброєю, а має стати засобом для відновлення! Ми маємо захистити світ від енергетичного шантажу!", — наголосила співачка.

Нагадаємо, Макс Барських несподівано висловився щодо ситуації в Україні.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська поділилася з українцями трагічною звісткою та кадрами.

Також Politeka писала, що Кароль розкрила, які зміни в житті у неї сталися за кордоном.