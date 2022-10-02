Популярна співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно одружилася зі своїм коханим Олександром Волошиним, продовжує радувати шанувальників кадрами з весілля на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала фото, мабуть, уже з ресторану, а також показала їх із чоловіком обручки.

На кадрах видно, як щаслива наречена Анна у відвертій білій сукні та її новоспечений чоловік Олександр у ошатному костюмі весело позують у гарній фотозоні. Видно, що парочка бешкетує, проте, в той же час вони разом демонструють руки з обручками.

У підписі до публікації Трінчер розповіла, що їх із чоловіком кільця незвичайні: "Наші найгарніші і найособливіші обручки. Червоне золото і діаманти… обручки моєї мрії, стильні, лаконічні. Робили все дистанційно, а всередині наші особливі надписи… вгадаєте, що там?". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото співачки: "Прізвище його братимеш?", "Тільки ти і я", "Прям як Містер і місіс Сміт", "Можливо "тільки ти і я", "Тільки ти і я", "Тільки ти і я? Обручки неймовірні!", "Які ви красиві", "Неймовірно красива родина", "Вау, вогонь!".

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