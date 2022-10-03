Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер піддалася черговому безглуздому тренду. Цього тижня моди всі вирішили показати щось своє і незвичайне. Зірки почали освітлювати брови та показувати незвичний стиль.

А ось Дженнер вирішила висвітлити брови, зробити кілька фото та зафарбувати їх знову. У відео вона показала як знімає макіяж, під яким виявляються білі брови.

Згодом зірка виклала серію фотографій, де вже можна уважніше розглянути її новий образ:

«Хіба це не найкращий виноград на світі?; Оооо даааа 🔥😍; Брови?? 😭; Будь ласка, поверніть свої природні брови; Здається, її брови нафарбовані воском; Освітлені брови стануть головною подією цього тижня; Де твоя брова у королеви??; Все добре, але її брови мене лякають; Млинець твої брови..» - пишуть у мережі.

Також після модного показу в Парижі вирішила відзначитись і з'явилася на світській вечірці у прозорому вбранні з чорними мереживами.

У чорних мереживах та сіточці Кайлі із задоволенням покрасувалася перед камерами, а її вечірній макіяж та дорогі аксесуари доповнили нову цибулю. Для демонстрації свого образу модель вирішила показати в мережі і сам процес перевдягання.

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