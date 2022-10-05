Переможниця третього сезону шоу "Х-фактор" Аїда Ніколайчук, яка виступає під сценічним ім'ям AIDA, продовжує радувати шанувальників не тільки творчістю, а й красою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 56 тисяч фанів, 40-річна Ніколайчук опублікувала ефектне селфі, на якому зблизька показала обличчя з мінімумом макіяжу.

"Добрий ранок☀️ всім хорошого дня! 🤍", — побажала Аїда шанувальникам.

Численні прихильники, серед яких чимало іноземців у коментарях засипали артистку компліментами: "Доброго ранку, красунечка! Тобі теж гарного дня 💙💛", "Чиста краса 😍", "Мама міа, яка сила та заворожуючи фотографія 😍", "Якщо весь світ змагається з тобою за красу, тт перша у світі красуня", "Ангельське обличчя, ангельський голос! Чи не надто стомлює бути Ангелом?🌷", "Красиво, прекрасно ❤️", "прокинулося сонечко, яке прикрашає дні 😍", "ти прекрасна Аїда", "Ідеальна жінка".

Крім того, у сторіс Ніколайчук поділилася своєю радістю: вона стала щасливою володаркою роликів. Співачка також показала фото примірки.

"Як же довго я про них мріяла", — зізнається Аїда.

Додамо, нещодавно AIDA представила новий кліп на пісню «Ліхтар» із загадковим сюжетом, де героїня розривається поміж реальністю та ілюзією сну, шукаючи свого коханого.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

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