Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 56 тисяч фанів, 40-річна Ніколайчук опублікувала ефектне селфі, на якому зблизька показала обличчя з мінімумом макіяжу.
"Добрий ранок☀️ всім хорошого дня! 🤍", — побажала Аїда шанувальникам.
Численні прихильники, серед яких чимало іноземців у коментарях засипали артистку компліментами: "Доброго ранку, красунечка! Тобі теж гарного дня 💙💛", "Чиста краса 😍", "Мама міа, яка сила та заворожуючи фотографія 😍", "Якщо весь світ змагається з тобою за красу, тт перша у світі красуня", "Ангельське обличчя, ангельський голос! Чи не надто стомлює бути Ангелом?🌷", "Красиво, прекрасно ❤️", "прокинулося сонечко, яке прикрашає дні 😍", "ти прекрасна Аїда", "Ідеальна жінка".
Крім того, у сторіс Ніколайчук поділилася своєю радістю: вона стала щасливою володаркою роликів. Співачка також показала фото примірки.
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"Як же довго я про них мріяла", — зізнається Аїда.
Додамо, нещодавно AIDA представила новий кліп на пісню «Ліхтар» із загадковим сюжетом, де героїня розривається поміж реальністю та ілюзією сну, шукаючи свого коханого.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.
Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.