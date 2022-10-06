Українська співачка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, представила новий кліп та до сліз зворушила шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила про прем'єру кліпу на пісню "Щастя".

"Всі ми родом з дитинства… І коли болить душа, подумки повертаємось до рідної хати, де трава була така висока, а мамині обійми ховали від всіх бід…Зараз ми розкидані по світу, але тільки на рідній землі дихаємо вільно, бо тут наше Щастя…💙💛Друзі, сподіваюся ця робота додасть вам віри та сил, нагадає про найголовніше…", — наголосила MamaRika.

Артистка також попросила українців про допомогу: "Прошу підтримати репостом, коментарем, лайком, аби українське звучало гучно! Дякую!".

Шанувальники в коментарях одразу ж оцінили нову відеороботу Анастасії:

"Яка чудова пісня 😍😍😍 Не змогла втримати сліз 💔 Дякую Вам за творчість 💙💛";

"Дуже гарна, тонка, ніжна, тендітна Ви та виконання. Слова попадають прямо в душу";

"Чудова пісня, відразу дитинство згадала, як було добре 😥";

"Боже, як файно👏 мурашки по шкірі…";

"До сліз. Одразу думками в бабусиній хаті😭💔";

"Яка пісня, сльози на очах💔";

"Яка влучна пісня в теперішній час,для всіх хто далеко від дому,і сумує за рідним".

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