Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська активно веде Інстаграм, у якому розповідає про себе та говорить про допомогу постраждалим українцям. Любить також Ольга показати цікаві образи та продемонструвати свою красу.

Українська телеведуча та актриса Ольга Сумська виглядає на 10–15 років молодшою ​​за свій справжній вік. Вона також з легкістю підкреслює привабливість у різний спосіб і любить класичні вбрання з дизайнерською вишивкою.

Цього разу в бордовій сукні у патріотичному стилі зірка змогла показати справді стильну цибулю. Причому простий макіяж лише надав свіжого вигляду Ользі, яка завжди розповідає про свої процедури у мережі.

Звичайно, у Ольги є можливість користуватися найдорожчою косметикою та найкращими процедурами, але зірка часто розповідає і про звичайні маски для обличчя вдома.

Також Ольга Сумська намагається допомагати нашим захисникам та працює з волонтерами. Нерідко Ольга розповідає про це у соціальних мережах та показує фото та відеозвіти.

«Поїхали смаколики для наших захисників до Харкова! ✋🏻Дякую фонду stop_crime_foundation та команду serhiikostyra за можливість бути разом у добрих справах!» – написала Ольга.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про останні моменти життя Руслани Писанки перед трагедією.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала бешкетні кадри з іменинником-чоловіком Віталієм Борисюком.

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