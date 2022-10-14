Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка поділилася чарівними фото зі своїми дітками, а у підписі до них привітала військових із Днем українських захисників.

На перших знімках можна побачити старшу доньку Ілони та її чоловіка Івана Хом'ячука Валерію, а потім фото і з молодшим Домініком. Наприкінці також є знімок, на якому видно чоловіка танцівниці з дітьми на руках. При цьому варто зазначити, що тут діти у милих патріотичних костюмах.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Наші дорогі захисники, вітаємо вас зі святом! Кожен з вас Герой нашої країні,завдяки Вам ми й досі живемо! Ви навіть не уявляєте, як надихаєте наших дітей! Бажаємо Вам бойового духу, сил,наснаги, здоров’я й побороти ворога. Наші діти передають вам привітання і бажають вистояти та перемогти! Ми з вами! Віримо, підтримуємо, допомагаємо!".

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