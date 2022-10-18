Українська співачка Злата Огневич не витримала та розповіла, чому артистів недооцінюють.

Як повідомляє Politeka.net , українська виконавиця Злата Огневич вирішила висловитися про те, як недооцінюють роботу співака. Артистка вирішила докладніше розповісти про своє невдоволення.

«Як так отримати, що такий нелегкий шлях, працю та талант артиста повністю знецінився організаторами благодійних заходів. Маю на увазі вечірки/концерти, де продають квитки, де можна виділити мінімальний гонорар.

Йдеться саме про вечірки/благодійні вечори від посольств тощо. Так, є концерти для військових, особливо на волонтерських засадах. І так буде завжди, можу сказати зі свого боку» - каже Злата.

Також кілька годин тому вона прогулялася Києвом і показала в Instagram , як зараз виглядає знакове для неї місце, яке потрапило під обстріл росіян 10 листопада.

Після обстрілу росіян страждають переважно не військові, а цивільні об'єкти. Серед них – Будинок вчителя, який був знаковим місцем для Злати Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.