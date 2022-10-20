Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою фотосесією, яку влаштувала у кількох локаціях.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято під час прогулянки у Києві. Перед камерою блогерка з'явилася у спортивному образі – на ній вузькі темні лосини та камуфляжна кофточка в обліпку на блискавці, а на ногах зручні кроси. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає грайливі погляди на об'єктив.

У підписі до публікації Ульянова запропонувала шанувальникам вибрати, яке фото їм подобається більше: "За традицією: яка?". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото Даші: "Погляд цікавий", "Все вогонь", "Як тут можна вибрати? Ти так хороша на всіх фото!", "Всі такі круті, важко вибрати", "Дуже красиво тобі в спортивному стилі", "Третя найкрасивіша", "Всі красиві, але остання особливо красива, кішечка", "Всі, крім першої та останньої", "Даша дуже красива", "Наша красуня", "Все, але якщо вибирати , то 1 та 3".

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