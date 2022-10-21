Цього разу на своїй сторінці в Instagram 40-річна артистка розповіла, що почала роботу над новою піснею «Ніколи не здамося».

"Це дуже особлива пісня, важлива та близька не тільки для мене, а й для всіх українців. Коли почалася війна, ми готували реліз мого першого альбому, який мав вийти на початку березня. Ми відзняли кліп на одну пісню з нього. Але війна змінила наші плани. Реліз ми зняли, а кліп поклади у довгий ящик. Музика була не на часі. Далі пекельний місяц страху та болю, я навіть думала, що ніколи вже не зможу повернутися до музики, вона перестала в мені звучати", — зізнається Аїда Ніколайчук.

Потім співачка вирішила випустити пісню «Наодині», вона вже була записана і мала увійти до того самого першого альбому.

"А через кілька днів після релізу «Наодині» мені запропонували взяти участь у благодійному проєкті A Song For Ukraine та записати разом із українськими та західними колегами пісню «Mad Love». Працюючи над нею, я почала приходити до тями та оживати. Почала працювати над новими піснями", — пише зірка "Х-фактора".

Жодна з нових пісень не була на військову тематику, але тепер Аїда наважилася заговорити у своїй творчості про війну.

"Я вирішила для себе, що людям досить війни у житті, а музикою я повинна нести спокій та радість. Давати людям трохи видихнути та відволіктись… Але тепер я розумію, що все це було для того, щоб народилася саме ця пісня🙏 Така як є - емоційна, болісна, правдива. Музика війни…", — пояснює Ніколайчук.

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