Популярна співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила висловитися про ситуацію, яка її гнітить.

Популярна співачка Злата Огневич щодня викладає особисті кадри, розповідає про життя та творчість в Інстаграм. Вона також обговорює гострі теми з українцями та висловлюється про роботу наших захисників.

“Ніколи не думала, що це розкіш. Але тепер вважаю саме так: розкіш мати можливість запалити свічку у своїй хаті, заварити чай. І піти спати у свою постіль. А військові наші сплять так... У мене серце стискається, дівчатка... Хлопці... Дякую, низький уклін. Так хочу мати суперсилу вас захистити та полегшити вашу ношу!

І після всіх жертв, страждань та обстрілів ви продовжуєте слухати російську музику? Продовжує спонсорувати ворога! Як вам не соромно? Але я принципово більше їх не слухаю, бо вважаю культурний фронт не менш важливим! - Поділилася Злата.

Раніше Огневич стала одним із аутсайдерів голосування за суддів Нацвідбору на Євробачення.

На цей раз на своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до шанувальників за допомогою.

Напередодні у додатку "Дія" запустили нове опитування. Тепер кожен українець зможе обрати кандидата, який займе крісло суддів на Нацвідборі на Євробачення-2023.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.