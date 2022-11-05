Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав низку важливих порад щодо харчування дітей.

"Щоб дитина з’їла овочі - дайте їй самій приготувати той салат. Нехай рве листя та жмякає помідори. Плюс смачний домашній соус і щось, що їй прикольно буде їсти (у нашому випадку - натуральні сухарі). Зараз дам вам рецепт того самого салату, який дітям дуже подобається і самим робити, і самим їсти", — пише Клопотенко.

Євген пропонує дитячу адаптацію салату Цезар. Куряче філе треба порізати на шматочки, трохи посолити і запекти 15 хвилин за температури 180 градусів. Сухарі робимо з цільнозернового хлібу. Для цього хліб ріжемо на кубики та запікаємо 10 хвилин. Соус - це сметана + петрушка + дрібка паприки і трохи дрібно порізаного часнику.

"Потім в одній тарілці поєднуєте листя салату, маленькі помідори, куряче філе, соус, сухарі та тертий сир. Нехай дитина сама все викладає на тарілку. Не заважайте їй, не відволікайте та не втручайтеся з порадами. У цей час дитина буде проявляти свої творчі скіли і їй важливо, щоб результат був суто її", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Клопотенко також порадив, чому ще треба навчити дитину у сфері харчування:



✔️Думати про те, з чого складається їжа. От прям берете дитину з собою у магазин і читаєте склад продуктів. Надлишок цукру, трансжирів, невідомі додатки та консерванти - одразу ні. Повірте, дитина запам’ятає цю модель поведінки і вже коли підросте, то не захоче купувати шкідливі снеки і подібне.

✔️Багато овочів та фруктів у раціоні. Треба 400г/день. Це не так складно, бо десь 100г салату приготували до сніданку, перекусили яблуком, підкинули трохи приготованої цвітної капусти до обіду чи квашеної поїли, на вечерю запекли овочі.

✔️Менше солі та цукру. І враховуйте, що це все є у готовій їжі, яку купуєте.

✔️Ковбаса та сосиски - ні. Бо часто там проблеми зі складом.

✔️Спробуйте більше запікати, а не смажити, і пояснювати дитині, навіщо це.

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