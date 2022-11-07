Популярний український співак, який здобув славу завдяки участі в шоу "Голос країни", Арсен Мірзоян тривалий час не виходив на зв'язок із шанувальниками в соцмережах.

Артист після повномасштабного вторгнення рфвідправив дружину співачку Тоню Матвієнко та доньку за кордон, а сам залишився в Україні та, як може, допомагає українським захисникам та постраждалим від війни. Мірзоян час від часу виїжджає з України за машинами на фронт та на благодійні концерти. Нещодавно після виступу в Європі він нарешті зустрівся з сім'єю в Кракові.

Тепер артист вирішив повернутися в Instagram та розповів українцям, чим займався.

"Щось давно не був тут… Світлину зробив під час передачі тисячної автівки. Для військової частини 3018 національної гвардії. Карета швидкої «Мрія»", — написав Арсен під фото зруйнованого літака "Мрія" та додав, що разом із командою волонтерів мало розповідає про те, що вони роблять.

Крім того Мірзоян встиг дати за цей час ще 6 благодійних концертів, де разом із ним виступала співачка Злата Огнєвіч.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста: "Арсене, поки Вас не було, музика Ваша не припиняла лунати: і в навушниках, і під гітару", "Знала б, коли, під'їхала б! Була б рада побачитись, привітатись! Це наша частина. Дякуємо 👏", "Арсене, дякую за вклад у спільну перемогу🙏💙💛дуже чекаю на концерти..хоча б у метро", "Ви це зробили!👏Як сказали! Раніше нового року…Дякую вам!", "Пишаюся вами, котики🔥", "З поверненням ❤️".

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