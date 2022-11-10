Нещодавно 58-річна знаменитість здивувала чином на зйомці для модного журналу, а також розповіла про свої плани на майбутнє. Моніка Беллуччі намагається з'являтися на світських заходах зі старшою дочкою, яка задумалася не лише про модельну, а й акторську кар'єру, як і її мама.
Моніка ж сяє на показах та модних вечорах у класичних костюмах, причому практично завжди в одних сіро-чорних тонах. Артистка не дає акценту на фігурі і не ховає зморшки за фотошопом.
Причому без дієт на нових кадрах зірка виглядає дуже розкішно, а дорогі прикраси вдало гармонують з маленькою чорною сукнею:
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«58 ніколи не виглядали так добре!; сама чарівність; я реально заздрю цьому таланту. Лінда 😍❤️; Прекрасна богиня 🌹; це її прекрасний вибір.; Гарно ❤; у неї талант бути молодшим» - пишуть у мережі.
Раніше Моніка взяла участь для зйомок в одному з журналів, і її образ у темних тонах вийшов досить привабливим. Більше того, зачіска Моніки, звичайний макіяж і манікюр зробили її ще більш спокусливою.
Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.
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